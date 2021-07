Bolsonaro está a ponto de explodir, aponta especialista em comunicação

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, Reinaldo Polito, mestre em Ciências da Comunicação, afirma que, atualmente, Jair Bolsonaro "não está bem". "Diria ainda que, diante de tantas pressões, pelo jeito como tem se comportado, está por um fio, a um passo de explodir", continua.

Segundo o colunista, "da última semana para cá, Bolsonaro deu demonstrações claras de estar passando por um dos piores momentos do seu governo". "Basta observar suas ações nas circunstâncias em que costuma se sentir muito à vontade. Dá a impressão de ser um principiante que não sabe bem como agir", diz.

"Fala esfregando as mãos nervosamente, trunca frases, não encontra palavras, gagueja, foge com os olhos. É a indicação clara de que o corpo está presente, mas o ‘espírito’ vaga por outras dimensões. Na última live, por exemplo, precisou contar com a ajuda do ministro Marcos Pontes para concluir a frase. Sua voz está fraca e ofegante. Ele não via a hora de encerrar", complementa.

"Outro exemplo que demonstra a sua instabilidade emocional, foi no pronunciamento que fez na 58ª Cúpula do Mercosul, na última quinta-feira, dia 8. Falou sem vida, sem energia, sem nenhuma emoção. Parecia que se apresentava ali por obrigação. Tanto que em determinado momento, em vez de dizer ‘durante a presidência brasileira do Mercosul’, disse ‘durante a pandemia brasileira do Mercosul'".

De acordo com Polito, "por mais que esteja pronto para as pressões que o cargo impõe, chega uma hora em que fica difícil contar até dez". "E o risco é o de dizer o que não deve, e tomar atitudes das quais tenha de se arrepender mais tarde".

