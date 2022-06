Bolsonaro está em pânico, diz Vera Magalhães

Apoie o 247

247 - A jornalista Vera Magalhães escreve em sua coluna no Globo que Jair Bolsonaro se encontra em "desespero apoplético", o que o torna ainda mais perigoso.

"Na semana passada, cantou vitória diante da mãozinha que seu indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, deu para tentar anular uma importante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral contra a propagação de fake news. Não quaisquer fake news: aquelas destinadas a descredenciar o processo eletrônico de votação”, escreve a jornalista.

"Restabelecida a decisão graças a um cerco feito pela maioria do STF, a que a dupla Nunes Marques e André Mendonça ainda tentou se opor, mas se viu vencida, Bolsonaro estrebuchou como nunca antes", enfatiza a jornalista.

Ao dizer que se foi o tempo em que cumpria decisões do STF, Bolsonaro escancarou “sua real intenção ao conceder um inédito indulto individual a um aliado que atentou contra o Estado Democrático de Direito. Mais grave: deixou claro o muito que ainda é capaz de fazer daqui por diante".

Vera Magalhães considera que Bolsonaro não deixará que as eleições transcorram em normalidade. "Agora, diante da possibilidade concreta de ser derrotado pelo ex-presidente Lula ainda no primeiro turno, lança a narrativa segundo a qual qualquer resultado que não seja sua própria vitória antecipada terá sido fraude".

A jornalista assinala que ministros do STF e políticos avaliam que o período crítico de caos institucional se dará entre 2 de outubro, dia do primeiro turno, e a posse do futuro presidente.

