“Bolsonaro expele suas produções repulsivas”, escreve Jânio de Freitas

As falas de Jair Bolsonaro contra a vacinação infantil confirmam de viva voz as conclusões sobre sua perversidade intencional, diz o jornalista

247 - O jornalista Jânio de Freitas escreve na edição deste domingo (8) da Folha de S.Paulo sobre as falas criminosas de Jair Bolsonaro contra a vacinação infantil e a tentativa de desviar o resultado da CPI para permitir crimes contra a população.

"A obstrução mental de Jair Bolsonaro não o impede, como a outra, de expelir suas produções repulsivas. Foi assim que, abalado ainda por uma das obstruções —a que o pôs em pânico e em prantos pelo medo de estar morrendo— retomou as falas incisivas contra a vacinação preventiva da Covid em crianças e suas consequências, já avançada mundo afora. A razão que outra vez liberou sua voracidade homicida só pode estar no apagamento aplicado às conclusões da CPI da Covid".

O jornalista critica também a proteção a Bolsonaro, assegurada por Augusto Aras, procurador-geral da República, ressaltando a obstrução da Justiça por parte de quem deve combater esse recurso criminoso.

Segundo Jânio de Freitas, as "falas antivacinação infantil [de Bolsonaro] confirmam de viva voz as conclusões sobre sua perversidade intencional, as determinações aos vassalos Pazuello e Queiroga, a indução de tratamento impróprio. E, sinal definitivo logo ao início, a dispensa e depois, como agora, a protelação da compra de vacinas”.

