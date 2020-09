Bolsonaro faz o maior ataque à Globo: "Corrupção para valer é com a família Marinho"

Num tweet, Bolsonaro ataca frontalmente a família Marinho acusando-a de corrupção e usa reportagem do SBT para sustentar a afirmação edit

247 - Jair Bolsonaro fez seu mais violento ataque à Rede Globo e à família Marinho na manhã desta quinta-feira (17). Pela primeira vez, acusou diretamente a família Marinho de ser corrupta: “Os esquemas bilionários da Globo. Corrupção para valer é com a família Marinho”. Num tweet, Bolsonaro distribuiu uma reportagem do SBT, que atacou a concorrente logo depois de tirar o torneio Libertadores da Globo . A reportagem relata um suposto esquema de corrupção da Globo relacionado à realização da Olimpíadas no Brasil em 2016.

Veja:

