Bolsonaro fez 245 ataques a jornalistas em 2020

247 - A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgou nesta quinta-feira (2) um levantamento apontando que Jair Bolsonaro fez 245 ataques a jornalistas e a veículos de imprensa no primeiro semestre de 2020. De acordo com o site Congresso em Foco, foram 211 casos de descredibilização da imprensa, 32 ataques pessoais a jornalistas e 2 ataques contra a Fenaj, totalizando cerca de dez ataques por semana ao jornalismo.

Segundo a Fenajt, "os dados mostram que as notícias sobre as ações do governo ou a postura do presidente sobre diversos assuntos transformam a imprensa em sua ‘inimiga'", construindo uma narrativa de "ataques com o objetivo de promover a descredibilização do trabalho jornalístico e da credibilidade da produção de notícias".

"Algumas vezes o presidente coloca a imprensa e os jornalistas como 'inimigos do País', por conta de coberturas que o desagradam", disse a entidade.

A Federação ponderou que não foram incluídos casos que denotam uma mudança de postura dele, no Twitter ou discursos oficiais, "em que Bolsonaro usa de expressões de ironia para se referir ao trabalho da imprensa, mas sem desferir ataques".

Confira os casos de ataques a jornalistas divulgados pela Fenaj

