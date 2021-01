Bolsonaro foi o maior alvo de memes na internet em 2020

247 - As declarações negacionistas e a condutra de Jair Bolsoanro foram os principais alvos de memes na internet em 2020.

O discurso de Bolsonaro contra as políticas de enfrentamento à crise sanitária, além das revelações da relação da família Bolsonaro com o ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador de um esquema de “rachadinha” foram destaque das piadas nas redes.

Levantamento feito pela consultoria Bites analisou, de 1º de janeiro de 2020 até o último dia 28, o desempenho das publicações com mensagens ligadas à política.

O meme líder em replicações foi o “E daí”, que ironizou uma fala de Bolsonaro sobre a pandemia. Foram cerca de 1,5 milhão de retweets entre 870 mil usuários.

O segundo lugar também é ocupado por Bolsonaro com meme sobre a “gripezinha” mencionada em um discurso presidencial movimentou 1,23 milhão de retweets entre 376 mil usuários.

Já o terceiro da lista é o “89 mil”, que faz piada com os cheques que somam esse valor e que, segundo investigação do Ministério Público do Rio (MP-RJ), foram depositados entre 2011 e 2016 pelo ex-assessor Fabrício Queiroz e por sua esposa, Márcia Aguiar, na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro

