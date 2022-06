Bolsonaro inaugura temporada de caça ao Judiciário, diz Vera Magalhães

Ofensiva contra o STF é a antessala do golpe edit

247 - "Jair Bolsonaro inaugurou uma temporada de caça ao Judiciário que, se não for estancada agora e rechaçada sem espaço para tergiversação pelos democratas, é a antessala da agitação que ele prepara para logo após o primeiro turno das eleições, visando a melá-las", escreve a jornalista Vera Magalhães em sua coluna no Globo.

A jornalista destaca que Bolsonaro já está na segunda fase de seu projeto na ofensiva contra o Judiciário. "Depois de semear, com relativo sucesso, a desconfiança quanto à confiabilidade das urnas eletrônicas e da apuração dos votos, ele partiu para a fulanização, na tentativa de pregar um alvo na testa dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF)".

O ocupante do Palácio do Planalto ataca pessoalmente os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, "de forma sistemática e cada vez mais mentirosa", diz a jornalista, que interpreta a atitude como "a deixa para que tresloucados como o ex-senador Magno Malta também passem a fustigá-los com mentiras em eventos públicos".

Bolsonaro já disse em pelo menos três ocasiões recentes que não se vê mais na obrigação de cumprir decisões da Suprema Corte

"É o tipo de pregação que ecoa no submundo das redes bolsonaristas e poderá virar combustível para novos protestos antidemocráticos contra o Judiciário, às vésperas da eleição".

