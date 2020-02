Bolsonaro instiga a rua contra os demais Poderes da República

A jornalista Vera Magalhães assinala em artigo nesta quarta-feira no Estado de S.Paulo que Jair Bolsonaro faz a convocação de uma manifestação contra o Congresso Nacional em seu nome e de Heleno, mas faz questão de usar suas patentes militares, e não seus cargos civis edit

247 - "O presidente da República se apresenta como “capitão” e estende o convite ao seu ministro mais próximo, chamado de 'general'.

"É de uma gravidade inaudita até para os padrões bolsolavistas o que aconteceu nesse carnaval. Trata-se de o presidente, sem intermediários das milícias virtuais a soldo, conclamando as pessoas a participarem de um ato contra o Congresso Nacional", escreve a jornalista Vera Magalhães

"Bolsonaro instiga a rua contra os demais Poderes, algo inadmissível numa democracia e em plena vigência da Constituição".

"Não é a primeira vez que escrevo isso, mas insisto: já passou da hora de as instituições colocarem freios não só na língua e no zap do presidente, mas em suas ações. Sob pena de que, quando decidirem fazê-lo, tenham perdido essas condições legais e políticas".