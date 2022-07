Bolsonaro já se considera derrotado, diz Fernando Gabeira

Apoie o 247

247 – "Não sei se por otimismo, mas o discurso de Bolsonaro aos embaixadores não me deixou apenas triste. Vi uma luz no fim do túnel ao perceber que ele age como se já estivesse derrotado. Se ele próprio já admite, indiretamente, sua derrota, é sinal de que novos tempos nos esperam. Não sou ingênuo. Teremos de passar pelo desconforto de desarmar sua tentativa de golpe, sua cópia desbotada de invasão ao Capitólio", escreve o jornalista Fernando Gabeira, em sua coluna no Globo.

"Meu otimismo com a saída de Bolsonaro não se prende tanto à instalação de outro governo e outro Congresso. Ele se baseia mais na energia social que pode ser liberada quando sua passagem se consumar. O bolsonarismo exaure nossas forças com suas fake news, falsas polêmicas, supostos desejos majoritários, questionamento de mecanismos que funcionam bem, como nosso sistema eleitoral. Ele deixará um legado amargo não só na economia, mas na forma de milhões de armas espalhadas pelo Brasil. Mas pelo menos haverá de novo a possibilidade de sonhar", acrescenta.

