“Bolsonaro já tem o discurso para o autogolpe”, afirma jornalista

247 - O jornalista e consultor de Comunicação Thomas Traumann escreve em sua coluna na Veja que Jair Bolsonaro já tem discurso pronto para dar o autogolpe - a segunda opção para que ele permaneça no poder em 2022. A primeira é vencer as eleições, o que está difícil, escreve Traumann.

O autogolpe “também não é simples”, diz o colunista. “Especialmente quando o governo é considerado como ruim e péssimo por mais da metade da população. Mas a cada semana, a cada nova intimidação à Justiça e, agora, ao Senado, Bolsonaro parece estar transformando o autogolpe em uma carta na manga natural caso perca as eleições”.

“O argumento de que o STF e TSE estão ‘esticando a corda’ e que Bolsonaro está apenas reagindo vem sendo repetido por todos os ministros do governo nos últimos dias, de militares como os generais Braga Neto e Augusto Heleno à civis como Fabio Faria e Paulo Guedes. E a resposta que eles dão quando se pergunta qual pode ser essa reação do presidente é sempre a mesma do líder Ricardo Barros: ‘cada um sabe o que está fazendo e deve medir as consequências e os riscos’”, acrescenta o jornalista.

