Bolsonaro manda indireta para Anitta e toma invertida da cantora

Metrópoles - Jair Bolsonaro (sem partido) mandou uma indireta para Anitta, ao criticar as medidas de isolamento social contra a Covid-19. Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, o chefe do Executivo alfinetou a artista.

“Tô em casa aqui fazendo um churrasco, porque os artistas… atores e atrizes conhecidíssimas estão ‘olha, eu estou aqui aprendendo francês’”, declarou Bolsonaro, fazendo referência ao fato da cantora estar aprendendo um novo idioma.

Anitta, no entanto, não deixou o comentário passar despercebido e usou seu perfil no Twitter para responder o presidente.

“O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira/ etc, do país que ele devia tá cuidando… bom eu tô aqui estudando tudo que posso aprimorar meu trabalho e me fazer crescer. E você? Tá fazendo o que além de caçar treta na internet?”, disparou a voz de Girl From Rio.

Bolsonaro mandando indireta pra Anitta, incomodar o presidente do país é essencial pic.twitter.com/7PN2VM8Wac





