Bolsonaro não é Trump, é uma desgraça exclusivamente brasileira, diz Mino Carta

"Jair Bolsonaro não é Trump, assim como não foi Mussolini ou Hitler, é uma desgraça exclusivamente brasileira, resultado de uma situação única no mundo pretendido como civilizado", escreve o jornalista Mino Carta edit

247 - "Não deixam de ser os Estados Unidos um perfeito exemplo das contradições mundiais, surgidas nas mais diversas frentes", escreve Mino Carta em análise na Carta Capital. "Mas convém entender que Jair Bolsonaro não é Trump, assim como não foi Mussolini ou Hitler, é uma desgraça exclusivamente brasileira, resultado de uma situação única no mundo pretendido como civilizado".

De acordo com o jornalista, "não há civilização na resignação de um povo que não foi educado por quem tinha de convocá-lo para a realidade dos fatos, não há civilidade alguma no comportamento de pretensas autoridades que de fato merecem a candidatura ao manicômio, com uso altamente aconselhável da camisa de força".

"Permito-me apenas lembrar que, por exemplo, na Argentina a vacinação contra o coronavírus já foi iniciada. Qualquer comparação entre Brasil e Estados Unidos é definitivamente impossível. O grande irmão do Norte, como eram chamados os EUA pelos editoriais do Estadão, não sofreu uma colonização que lhe cortou as asas, muito pelo contrário, combateu uma guerra de independência autêntica e enfrentou uma revolução interna de enormes proporções", continua.

"Não há dúvidas quanto à perversa mediocridade de Donald Trump, mas ele teve às suas costas um país muito diferente do Brasil de Bolsonaro".

