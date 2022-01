'Bolsonaro odeia o Exército e é o real inimigo das Forças Armadas', diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação no Bom Dia 247, da TV 247, na manhã deste sábado (8) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) "odeia as Forças Armadas" e é o real inimigo da corporação.

"O Bolsonaro odeia o Exército, é o inimigo deles. Essa turminha que está se beneficiando não é o Exército. O Bolsonaro, quando você olha o que ele fez quando era capitão, o plano dele de explodir bombas na própria Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) e o comportamento dele, a indisciplina dele em relação a seus superiores é, na minha opinião, uma evidência de que o Bolsonaro odeia o Exército", declarou.

O jornalista, então, mandou um recado aos militares: "falo isso para os militares mesmo. Muitos eu sei que nos acompanham aqui. Sei porque entram em contato comigo. Eu digo para vocês, ele odeia vocês, ele odeia os militares. O que ele está tentanto fazer é mais uma vez humilhar os militares", manifestou Joaquim de Carvalho sobre a irritação de Bolsonaro com as regras de vacinação impostas pelo comandante do Exército.

