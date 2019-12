Bolsonaro perdeu a voz, ironiza Noblat

247 - O jornalista Ricardo Noblat ironizou o silêncio de Jair Bolsonaro sobre a operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do clã Bolsonaro.

"Bolsonaro fala pelos cotovelos, mas só sobre o que lhe interessa. Ontem, ao saber que a youtuber bolsonarista fora agredida, perdeu a voz. Hoje, dia de operação policial contra seu filho Flávio e seu ex-parceiro Queiroz, continua sem voz", afirmou Noblat pelo Twitter.

Dados das quebras de sigilos bancários obtidos pelo MP do Rio mostram que Fabrício Queiroz recebeu R$ 2 milhões no chamado esquema de "rachadinha" de outros 13 assessores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador. O MP afirma que Flávio Bolsonaro e a mulher usaram dois apartamentos para lavar dinheiro arrecadado de salários dos servidores (leia mais no Brasil 247).