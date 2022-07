"Bolsonaro quer permanecer no cargo a qualquer custo, seja no voto ou na marra", diz Bernardo Mello Franco

"O capitão parece apostar numa versão tupiniquim da invasão do Capitólio, estimulada no ano passado por seu ídolo Donald Trump", diz o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma em sua coluna no jornal O Globo, que Jair Bolsonaro “tem um plano. Quer permanecer no cargo a qualquer custo, seja no voto ou na marra”. Segundo ele, “o segundo cenário não depende mais de um golpe clássico, nos moldes de 1964. O capitão parece apostar numa versão tupiniquim da invasão do Capitólio, estimulada no ano passado por seu ídolo Donald Trump”.

Mello Franco observa que “um vídeo divulgado na quinta-feira trouxe revelações sobre a baderna nos EUA. No dia seguinte ao tumulto, Trump gravou um pronunciamento na Casa Branca. Ao ler o discurso, pulou a frase em que admitiria a derrota para Joe Biden. ‘Não quero dizer que a eleição acabou’, explicou a assessores. A recusa a reconhecer o resultado ainda mantém parte de seus eleitores em negação”.

“Na sexta, uma repórter perguntou a Bolsonaro se ele entregará a faixa presidencial caso seja derrotado em outubro. ‘Você tá louca que eu fale ‘não’, né?’, respondeu o capitão. Em seguida, ele voltou a defender uma apuração paralela comandada por militares. Tudo em nome da “estabilidade” e da “transparência”, como disse aos diplomatas estrangeiros”, destaca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo ele, “o negacionismo também pode ser útil para manter a tropa unida fora do poder. Cerca de 70% dos eleitores republicanos ainda acreditam que a vitória de Biden foi roubada, apesar da absoluta inexistência de provas. Ao insistir na mentira da fraude, Trump se mantém no páreo como alternativa para 2024. Se o projeto do golpe naufragar, Bolsonaro precisará de um discurso para não desmobilizar seus seguidores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE