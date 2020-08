“Bolsonaro rompeu a coleira, e está solto de novo”, diz Aroeira sobre ataques a jornalistas

O jornalista e cartunista Renato Aroeira diz também que as agressões de Jair Bolsonaro a jornalistas são tiros no próprio pé, “o que é uma especialidade desse governo”. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista e cartunista Renato Aroeira comentou na TV 247 as recentes agressões de Jair Bolsonaro a jornalistas, ameaçando um profissional da imprensa, chamando-os de “bundões” e se negando violentamente a responder a um questionamento de um repórter sobre a relação entre Michelle Bolsonaro e Fabrício Queiroz.

Para Aroeira, Bolsonaro “rompeu a coleira” colocada nele por generais do governo federal e está solto novamente. “Quando ele reagiu aos jornalistas com aquele absurdo ele deu mais um tiro no próprio pé, o que é uma especialidade desse governo. Eu discordo quando o pessoal fala que é tudo planejado, isso é um bate cabeça danado. Essa coisa é interessante porque o Bolsonaro rompeu a coleira de novo, rompeu a corrente e está solto correndo pela horta, perseguindo galinha, desenterrando as coisas, está solto, alguém precisa pará-lo de novo”.

