Bolsonaro se desespera e dá nova declaração após prisão de aliado: "não existe qualquer ligação minha com Roberto Jefferson"

Apoie o 247

ICL

247 - Desesperado após os possíveis danos à sua campanha com a reação violenta de Roberto Jefferson contra a Polícia Federal, Jair Bolsonaro voltou a dar declaração em que tenta se descolar do aliado de primeira hora: “não existe qualquer ligação minha com Roberto Jefferson”.

A nova afirmação foi feita em coletiva antes de sabatina da TV Record, na noite deste domingo (23), cerca de duas horas depois da prisão do ex-deputado federal. O aliado de Bolsonaro disparou tiros de fuzil e até granada contra os agentes da PF que foram lhe prender em casa, no Rio de Janeiro. Ele resistiu por cerca de oito horas.

Antes dessa declaração, Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais para também tentar se desvincular de Jefferson, de quem é próximo. Ele condenou a agressão aos policiais, se solidarizou com os agentes e chamou Jefferson de “bandido”. “O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido”, disse.

Na nova declaração, na Record, Bolsonaro defendeu até a ministra Cármen Lúcia, que foi chamada de “prostituta arrombada” por Roberto Jefferson . “Não se justifica se referir a uma mulher da forma como ele se referiu”, declarou Bolsonaro. Assista:

'Não existe qualquer ligação minha com Roberto Jefferson', diz Bolsonaro



Presidente se manifestou sobre prisão do ex-deputado em coletiva antes de sabatina da TV Record https://t.co/ZT9b5y7S6l pic.twitter.com/KEfCGdCW2Z October 24, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.