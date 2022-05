Bolsonaro sempre foi golpista e quer se perpetuar no poder, diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 – "Jair Bolsonaro é um golpista. Nunca escondeu, nunca disfarçou, nunca se sentiu obrigado a mudar. O capitão ganhou fama como defensor da ditadura e da tortura. Eleito com votos de militares, passou 28 anos na Câmara como símbolo do extremismo de direita", escreveu o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no Globo. "Numa trapaça da História, o inimigo da democracia se valeu dela para chegar ao poder. Na campanha de 2018, Bolsonaro se vendeu como o extremista de sempre. Falou em fuzilar adversários políticos, disse que as minorias teriam que se curvar às maiorias, renovou ameaças ao Judiciário e à imprensa", acrescenta.

"Bolsonaro sabe que as urnas eletrônicas são invioláveis. Sua ofensiva faz parte de uma estratégia para se perpetuar no poder. O capitão já deixou claro que só aceitará o resultado em caso de vitória. Se for derrotado, fará o possível para tumultuar o país e impedir a posse do sucessor", diz ainda o jornalista. "O golpe de Bolsonaro já começou. Se a democracia brasileira sucumbir, não será por falta de aviso."

