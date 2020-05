Bolsonaro tem se superado em cometer ilegalidades no cargo, diz O Globo

Para o jornal O Globo, que apoiou o golpe de 2016, “Bolsonaro tem se superado em testar e ultrapassar limites legais do seu cargo” e "ontem foi mais à frente ao forçar a porta do gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para uma audiência não marcada" edit

247 - O jornal O Globo destaca em seu editorial desta sexta-feira (8) que “Bolsonaro tem se superado em testar e ultrapassar limites legais do seu cargo”. Para o jornal da família Marinho, além de participar de manifestações antidemocráticas e pregar a submissão de outros poderes à sua vontade, “ontem foi mais à frente ao forçar a porta do gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para uma audiência não marcada, à frente de um grupo de industriais, depois de teatral caminhada desde o Palácio do Planalto até o outro lado da Praça dos Três Poderes.

“O presidente tirou do seu repertório mais uma modalidade de quebra de decoro, de desrespeito a protocolos e de deselegância”, ressalta trecho do editorial. “Quais as intenções de Jair Bolsonaro? Do ponto de vista institucional, nenhuma”, observa o jornal.

“A Justiça age a pedidos, quando é acionada. Não há qualquer agenda concreta possível a ser tratada entre empresário e presidente com o Judiciário. A não ser que sejam convocados por oficiais de Justiça”, destaca o texto

Para o jornal da família Marinho, a caminhada de Bolsonaro ao STF deixou claro “o evidente objetivo midiático do presidente de entreter a claque bolsonarista, enquanto levava os empresários a quem ele considera o responsável pelo isolamento social, na sua visão primária: o STF”.

“É certo que não contava ouvir de Dias Toffoli que o necessário planejamento para a volta ao trabalho precisa ser feito de forma compartilhada entre Executivo, governadores e prefeitos”, observa o editorial.

