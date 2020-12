Bolsonaro usa aborto para atacar colunista da Folha que o chamou de genocida

"Acuse-o do que você faz, … (SIC) Chame-o do que você é", escreveu Bolsonaro, incitando apoiadores contra Mariliz Pereira Jorge, colunista da Folha e roteirista da Globo edit

Portal Forum - Jair Bolsonaro acordou disposto a iniciar cedo sua empreitada de ódio nas redes sociais neste sábado (12). Em publicação no Twitter, o presidente usou um comentário sobre a aprovação da legalização do aborto pela Câmara argentina para atacar a colunista da Folha e roteirista da Globo, Mariliz Pereira Jorge, que em artigo na última quarta-feira (9) afirmou que “ninguém mais deve ter dúvida de que Bolsonaro é um maldito genocida”.

“Acuse-o do que você faz, … (SIC) Chame-o do que você é”, escreveu Bolsonaro na rede, incitando ainda mais os apoiadores, que já haviam iniciado uma série de ataques à jornalista após a publicação do artigo.

