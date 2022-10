"Bolsonaro usa atentado fake na reta final da campanha", diz Eumano Silva

Apoie o 247

247 - O jornalista Eumano Silva condenou pelo Twitter nesta terça-feira (18) a versão de que o candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria sido alvo de um atentado nesta segunda-feira (17) em Paraisópolis, favela da Zona Sul de São Paulo.

Tarcísio participava de um evento de campanha na comunidade quando um tiroteio começou. A Secretaria de Segurança Pública do estado negou que o episódio tenha relação com a presença do candidato na região. Tarcísio negou que tenha sido vítima de um atentado, mas falou em "intimidação".

"Com Moro a tiracolo, Bolsonaro usa atentado fake na reta final da campanha. Armações ilimitadas", escreveu Eumano. "O atentado em Paraisópolis é fake! Na reta final da campanha, todo cuidado é pouco com mentiras e armações".

