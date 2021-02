Bolsonaro vira piada nas redes ao correr em pista de atletismo

Jair Bolsonaro virou motivo de piada por conta de foto correndo em pista de atletismo, tirada durante inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, em Cascavel, no Paraná edit

247, com Agência Brasil - Jair Bolsonaro virou motivo de piada por conta de foto correndo em pista de atletismo. A foto foi tirada durante inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, em Cascavel, no Paraná, nesta quinta-feira, 4.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, contou que o investimento na obra foi de R$ 15 milhões do governo federal e R$ 6 milhões do governo paranaense.

O complexo tem uma área de 7,95 mil m² e é composto por arquibancada, setor de treino, área de fisioterapia, alojamento, guarita, estacionamento, estrutura para treino em grama, campo, pista de cooper, quadra e pista de atletismo completa.

i want to break free — violão do kurt cobain (@gustavoschool) February 4, 2021









chegando em primeiro lugar como pior no combate à covid pic.twitter.com/yyiNn2HFKl — Esdruxu.lice (@alicebiruta) February 4, 2021





Por que o bolsonaro ta correndo igual o naruto? https://t.co/sD8m3qK6WG — Paulo Henrique (@paaulors) February 4, 2021





O Bolsonaro correndo na pista de atletismo em Cascavel KKKKKKKKKKK — Kátia (@katia_ritzel) February 4, 2021

