247 - Não há limites para os ataques de Jair Bolsonaro aos jornalistas. Um dia depois de ter levado um comediante para confrontar os profissionais de imprensa, ele voltou a agredir os jornalistas na manhã desta quinta-feira (5) nos portões do Palácio do Alvorada, antes de viajar a São Paulo: “Se vocês sofrem ataque todo dia, o que vocês estão fazendo aqui?” Em tom agressivo, reafirmou: “O espaço é público, mas o que vocês estão fazendo aqui?”

A jornalista Julia Lindner , de O Estado de S.Paulo, uma das ofendidas por Bolsonaro, registrou os ataques desta manhã. Ele pretendeu ainda dar uma “lição de jornalismo” aos profissionais presentes e mostrou irritação com a maneira como a imprensa registrou as cenas da véspera: “Parabéns à imprensa. Fiz piada com o PIB. Parabéns aí, valeu. Continuem agindo assim. Quando vocês aprenderem a fazer jornalismo, eu converso com vocês”, disse. E continuou: “Se vocês sofrem ataque todo dia, o que vocês estão fazendo aqui? O espaço é público, mas o que vocês estão fazendo aqui? O dia que vocês conscientizarem (sic) que vocês são importantes fazendo matérias verdadeiras, o Brasil muda”.

Bolsonaro vem numa escalada cada vez mais agressiva de confrontação com jornalistas que são escalados para fazer a cobertura de suas coletivas improvisadas à entrada do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília. Elas acontecem ao ar livre, sempre com a presença de uma claque de “populares” bolsonarista que apupam os jornalistas no embalo dos ataques de Bolsonaro.

Os ataques de Bolsonaro à imprensa e especialmente aos jornalistas não têm, precedentes na história do país. Relatório divulgado recentemente pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) revelou o tamanho da violência contra comunicadores, praticada pelo presidente da República: só em 2019 foram 121 agressões de Bolsonaro contra jornalistas.