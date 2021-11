Bolsonaro volta a ameaçar não renovar concessão da Globo: "tem encontro comigo no ano que vem"

“A Globo tem um encontro comigo no ano que vem. Encontro com a verdade", disse Bolsonaro a apoiadores edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro voltou a ameaçar não renovar a concessão pública da TV Globo.

“A Globo tem um encontro comigo no ano que vem. Encontro com a verdade. Não vou perseguir ninguém. Mas tem que estar com as certidões negativas em dia, igual a parada matinal: tem que estar arrumadinho”, disse Bolsonaro durante conversa com apoiadores na tarde desta segunda-feira (22) na entrada do Palácio da Alvorada, segundo o site O Antagonista.

A autorização de funcionamento do canal da família Marinho vence em 5 de outubro de 2022.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE