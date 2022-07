Boninho depende de Ivete Sangalo para não ser demitido da Globo

Apoie o 247

ICL

247 - O diretor da Globo Boninho está na mira da Globo por acumular uma série de fracassos dentro do canal, de acordo com o colunista Gabriel Perline, do Gente.ig. Acontece que mesmo com alguns sucessos, a emissora dos Marinhos teve bastante dor de cabeça com muitos programas do diretor.

De acordo com o colunista, Boninho está na mira da Globo por acumular uma série de fracassos dentro do canal. Acontece que mesmo com alguns sucessos, a emissora dos Marinhos teve bastante dor de cabeça com muitos programas do diretor.

Dentre eles, podemos citar Popstar (2017-2019), Mestre do Sabor (2019-2021), Simples Assim (2020), Casa Kalimann (2021), Zig Zag Arena (2021) e No Limite. Tá Brincando (2019), Tamanho Familia (2019-2020) e SóTocaTop (2019-2020) no pacote de programas que fracassaram na audiência nos últimos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até mesmo sucessos, como o The Voice e o Big Brother Brasil vêm sendo visto com outros olhos pelos executivos da Globo. De fato, os programas bem avaliados atualmente que são comendados por Boninho são o Caldeirão com Mion e o Domingão com Huck.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, depende do sucesso do novo programa do diretor da Globo, comandado por Ivete Sangalo, para aliviar a pressão sobre o profissional. De acordo com Gabriel Perline, o “Pipoca da Ivete” é a última chance de J.B. de Oliveira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE