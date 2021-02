Boninho limita comentários em rede social após áudio vazado do BBB

O diretor Boninho precisou limitar os comentários no Instagram após áudios em que ele supostamente falaria sobre a saída de Lucas Penteado do BBB 21 terem vazado nas redes edit

247 - O diretor Boninho precisou limitar os comentários no Instagram após áudios em que ele supostamente falaria sobre a saída de Lucas Penteado do BBB 21 (Globo) terem vazado. A conversa, que teria ocorrido no confessionário do programa na manhã deste domingo (7), está circulando nas redes sociais. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, normalmente, o diretor de núcleo de reality shows da emissora é bastante ativo na rede e frequentemente responde aos usuários. Até a noite de sábado (6), os comentários dele eram abertos.

Após a desistência e saída de Lucas Penteado da casa do Big Brother Brasil 21, na manhã deste domingo (7) uma conversa vazada pelo Twitter movimentou a internet. Ela mostra um diálogo de Boninho, o produtor executivo do BBB21, com um participante da casa, que provavelmente parece ser o rapper Projota.

"A gente descobriu só depois que ele tava aí que ele tinha problema com bebida. Menino e gente boa, mas quando bebe vira um gremilin", afirma Boninho.

