Boris Casoy endossa discurso de Bolsonaro e diz que "guerrilha lutou para instaurar uma ditadura comunista"

247 - Em seu comentário na RedeTV, o jornalista Boris Casoy, endossou o discurso de Jair Bolsonaro ao afirmar nesta sexta-feira (11) qque as ações das guerrilhas contra a ditadura militar instaurada com o golpe de 1964 não foram paradefender a democracia, que hoje ele exercita na TV.

Ele usou a luta contra as fake news para dizer que "determinadas informações falsas e incompletas são tão repetidas que acabam se tornando verdades para algumas pessoas".

Segundo ele, as guerrilhas lutaram contra o regime militar, mas não pela democracia, mas sim para "instaurar uma ditadura comunista no Brasil".

A declaração do jornalista reforça as informações sobre a trajetória de Boris Casoy. Artigo da revista Cruzeiro, em 1968, afirma que o então estudante do Mackenzie teria sido membro do Comando de Caça aos Comunistas (CCC), o grupo fascista que promoveu ataques durante a ditadura militar.

Casoy nega a sua participação, mas naquele mesmo ano foi nomeado secretário de imprensa de Herbert Levy, então secretário de Agricultura do governo biônico de Abreu Sodré – em plena ditadura. Também foi assessor do ministro da Agricultura do general Garrastazu Médici na fase mais dura das torturas e mortes do regime militar.





