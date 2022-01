“Bozo arregão” lidera assuntos no Twitter após ausência de Bolsonaro na PF

Apoie o 247

ICL

247 - “Bozo Arregão” liderou os assuntos no Twitter nesta sexta-feira, 28, após Jair Bolsonaro (PL) se ausentar em depoimento presencial à Polícia Federal (PF) ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Também entraram para os trending topics das redes sociais “Alexandre de Moraes”, “Xandão” e “#BolsonaroCovarde”.

Na quinta, Moraes negou recursos da Advocacia-Geral da União (AGU) e definiu que o depoimento deveria ser prestado no início da tarde desta sexta, na Superintendência da PF em Brasília. O ministro também retirou o sigilo da investigação e ordenou que, após o interrogatório, a PF conclua o inquérito.

BOZO ARREGÃO



"Chega de frescura. De mimimi. Vai ficar fugindo até quando?"



"Tem que deixar de ser um presidente marica pô"



BOZO ARREGÃOhttps://t.co/NtyA5hyU6p PUBLICIDADE January 28, 2022





A única ausência que ele deveria ter direito é do cargo que ocupa sem ter qualquer preparo ou capacidade. Direito a não prestar esclarecimentos nenhuma autoridade que preze pela transparência de seus atos deveria ter. #BolsonaroCovarde pic.twitter.com/xJalDOzRQR — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) January 28, 2022

PUBLICIDADE

Era para o inominável se apresentar a PF às 14h. Considerando que ele não foi, podemos dizer que agora é oficial. O BOZO ARREGOU!#BolsonaroCovarde#BolsonaroArregao pic.twitter.com/boBcxqV9ah — Ana 13 #ForaBolsonaro!🚩🚩🚩 (@achagas407) January 28, 2022

Agenda de Bolsonaro esta semana:



🗓️ Segunda: sem compromisso

🗓️ Terça: sem compromisso

🗓️ Quarta: 1h30 de reuniões

🗓️ Quinta: 2h30 de reuniões

🗓️ Sexta: Fugir da Justiça#BolsonaroCovarde pic.twitter.com/2sQo0ilSyY PUBLICIDADE January 28, 2022

Vazamento de informações

O inquérito, aberto pelo STF e cujo relator é Alexandre de Moraes, apura possível vazamento de documentos sigilosos de uma investigação da PF a respeito de ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os documentos foram divulgados por Bolsonaro nas redes sociais durante transmissão ao vivo em julho do ano passado. Ele utilizou-se da investigação para questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Bolsonaro mostrou documentos de uma investigação da PF sobre ataque ao TSE, mas que não tinha nenhuma relação com as urnas eletrônicas. Além de Bolsonaro, o deputado bolsonarista Filipe Barros (PSL-PR), que participou da transmissão, também é investigado. Barros é o olavista que Bolsonaro quer lançar ao governo do Paraná. O depoimento de Bolsonaro é uma das últimas etapas para a PF concluir a investigação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE