Braga Netto é soldado de 'Jair Rachadinha' e deve ser enfrentado, diz Joaquim de Carvalho

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, do Brasil 247 e da TV 247, respondeu pelo Twitter nesta sexta-feira (1) às ameaças do ex-ministro e general Walter Braga Netto (PL), candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL).

O militar afirmou que se as exigências de Bolsonaro não forem atendidas, as eleições deste ano podem simplesmente não ocorrer.

Segundo Carvalho, Braga Netto não passa de um "soldado de Jair Rachadinha" e deve ser enfrentado. "Braga Netto ameaça dar golpe. A ameaça é grave, e devemos enfrentá-la. Brasil é maior que essa gente que tem esqueletos no armário. É Braga Netto que tem explicações a dar. A começar com o que fez com R$ 1 bilhão na intervenção no Rio. Sua fala deve ser vista como a de membro do Partido de Valdemar da Costa Neto que quer manter controle do orçamento público. Um soldado de Jair Rachadinha Bolsonaro, não como a de um general, de quem se espera responsabilidade".

