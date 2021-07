'Braga Netto sabia de negociação de Pazuello?', questiona Kennedy

Segundo o jornalista Kennedy Alencar, a nota do ministro da Defesa, general Braga Netto, e dos comandantes das Forças Armadas contra a CPI da Covid tinha a ver com “empurrar a sujeira militar para debaixo do tapete”, após revelações sobre o general Eduardo Pazuello edit

247 - Após revelações sobre possível corrupção do então ministro da Saúde general Eduardo Pazuello, o jornalista Kennedy Alencar afirmou que a nota do ministro da Defesa, general Braga Netto, e dos comandantes das Forças Armadas contra a CPI da Covid “tinha menos a ver com golpismo e mais com empurrar a sujeira militar para debaixo do tapete”.

“Pazuello já foi pego na mentira. Negociou vacina com preço superfaturado. Braga Netto sabia?”, perguntou o jornalista nas redes sociais.

Negociação de Pazuello

Senadores da CPI da Covid querem convocar para depor o empresário John, que aparece em vídeo negociando diretamente com o então ministro da Saúde Eduardo Pazuello a venda da vacina Coronavac.

O ex-ministro general prometeu a um grupo de intermediadores comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, que foram formalmente oferecidas ao governo por quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan.

A negociação ocorreu em uma reunião fora da agenda oficial dentro do ministério em 11 de março e foi registrada em um vídeo, no qual o general da ativa do Exército aparece ao lado de quatro pessoas que representariam a World Brands, uma empresa de Santa Catarina que lida com comércio exterior.

Pazuello teme ser preso

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello vem demonstrando preocupação com a possibilidade de ser preso, diante do avanço da CPI da Covid, que revelou o envolvimento de diversos funcionários da pasta no esquema de propina na compra de vacinas.

Pessoas próximas no Palácio do Planalto, ouvidas pelo Antagonista, disseram que, durante a semana passada, o general da ativa do Exército demonstrou temor também pela possibilidade de ser alvo de um mandado de prisão temporária do Ministério Público Federal (MPF).

