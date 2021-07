Pazuello teme ser preso diante de investigações da CPI e do MPF

Pessoas próximas do ex-ministro da Saúde relatam seu temor com a possibilidade de ser preso, diante das revelações de que diversos funcionários da pasta estavam envolvidos em pedidos de propina e do avanço de uma ação de improbidade administrativa edit

247 - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello vem demonstrando preocupação com a possibilidade de ser preso, diante do avanço da CPI da Covid, que revelou o envolvimento de diversos funcionários da pasta no esquema de propina na compra de vacinas.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, em março deste ano, o então ministro prometeu a um grupo de intermediadores comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa CoronaVac que foram formalmente oferecidas ao governo por quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan. A gravação já está em posse da CPI.

Pessoas próximas no Palácio do Planalto, ouvidas pelo Antagonista, disseram que, durante a semana passada, o general da ativa do Exército demonstrou temor também pela possibilidade de ser alvo de um mandado de prisão temporária do Ministério Público Federal (MPF).

No início de julho, o MPF ingressou com uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro. Na peça, os procuradores afirmam que a gestão Pazuello foi "gravemente ineficiente e dolosamente desleal (imoral e antiética)". Além disso, o órgão responsabiliza o ministro pelo fato de o Brasil não ter iniciado antes a imunização contra a Covid-19.

Pazuello não tem o foro privilegiado. Atualmente, ele é secretário de Estudos Estratégicos da presidência da República.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.