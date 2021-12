Brasil 247 e TV 247 anunciam novo comando-executivo e editorial

Apoie o 247

247 – O editorial “Por que Lula”, publicado neste domingo no Brasil 247, na TV 247 e em nossas redes sociais, explicitou os posicionamentos político e jornalístico da empresa. Eles serão adotados desde já e têm por meta a cobertura da campanha eleitoral de 2022.

A partir de agora, torna-se pública também a nova configuração da equipe que terá a missão de colocar em prática os desafios propostos, zelar pelo equilíbrio e pela qualidade editorial de nossos veículos e manter o Brasil 247 e a TV 247 como vanguarda no ecossistema da mídia digital independente brasileira.

A partir do dia 02 de janeiro de 2022, a jornalista Gisele Federicce, que comandava a redação do Brasil 247 e da TV 247, é promovida a Diretora Executiva do grupo. Torna-se, assim, responsável, além da redação, pelo relacionamento com todos os nossos parceiros, pelo diálogo com as grandes plataformas de tecnologia, pelo acompanhamento da saúde financeira da empresa e pelo planejamento de longo prazo do grupo.

O jornalista Luís Costa Pinto assume a posição de Diretor Editorial do Brasil 247 e da TV 247. Além de passar a integrar o Conselho Editorial, caberá a ele coordenar coberturas, estruturar publicações, abrir novas frentes de apuração e responder pelo equilíbrio, pela qualidade e pela diversidade do conteúdo de nossos canais e veículos, em sintonia com nossos dois Editores Executivos: Aquiles Lins e Mauro Lopes.

O jornalista Leonardo Attuch, fundador do Brasil 247 e da TV 247, segue como Diretor Presidente e terá, a partir de agora, mais liberdade para atuar como repórter, entrevistador e apresentador da TV 247. "É um enorme orgulho contar com profissionais tão qualificados como Gisele e Luís Costa Pinto no comando do Brasil 247 e da TV 247, o que me dá total tranquilidade para ler mais, escrever mais e me dedicar a reportagens", diz Leonardo Attuch.

O Brasil 247, fundado em 2011, e a TV 247, criada em 2017, possuem hoje a mais completa equipe de jornalistas profissionais do Brasil, com vários colunistas renomados e premiados. Uma frente recente de atuação, que será fortalecida em 2022, será a de documentários originais, sob o comando de Joaquim de Carvalho. Confira, abaixo, o expediente com todos os profissionais da equipe, assim como o conselho editorial:

Expediente: Brasil 247 e TV 247

Diretor-presidente: Leonardo Attuch

Diretora-executiva: Gisele Federicce

Conselho editorial: Celso Antônio Bandeira de Mello, Celso Amorim, Carol Proner, Marco Aurélio de Carvalho, Marcia Tiburi, Aloizio Mercadante, Luiz Carlos Bresser Pereira, Florestan Fernandes Júnior, Jessé Souza, Vilma Reis, Felipe Coutinho, Reginaldo Ferréz, Gisele Federicce, Luís Costa Pinto, Mauro Lopes, Paulo Moreira Leite, Leonardo Attuch

Diretor Editorial: Luis Costa Pinto

Editores-executivos: Aquiles Lins e Mauro Lopes

Repórter especial e documentarista: Joaquim de Carvalho

Âncoras da TV 247: Rodrigo Vianna e Dayane dos Santos

Colunistas da TV 247: Alex Solnik, André Constantine, Brian Mier, Cynara Menezes, Florestan Fernandes Júnior, Helena Chagas, Leonardo Stoppa, Mário Vitor Santos, Milton Blay, Nathalia Urban, Paulo Moreira Leite, Regina Zappa e Tereza Cruvinel

Editores, pauta e reportagem: Camila França, Guilherme Levorato, José Reinaldo Carvalho, Juca Simonard, Lais Gouveia, Leonardo Lucena, Leonardo Sobreira, Lula Miranda e Paulo Emílio

Repórteres especiais: Marcelo Auler e Raimundo Rodrigues Pereira

Colunistas do coletivo Jornalistas pela democracia: Denise Assis, Eric Nepomuceno, Gilvandro Filho, Hildegard Angel e Moisés Mendes

Apresentadores da TV 247: Andréa Trus, Dafne Ashton, Ricardo Nêggo Tom, Sara York e Vitor Castanho

Cartunistas: Carlos Latuff, João Pedro, Miguel Paiva, Nando Motta, Renato Aroeira

Edição de imagens e fotografia: Ana Pupulin, Felipe Gonçalves e Jonas Araújo

Cinegrafista: Eric Monteiro

Monetização e Tecnologia: Nicolas Iwashita e Thiago Monteiro

Finanças e Administração: André Barbugiani, Bárbara Schneider, Elaine Martins, Elizabete Souza e Rita Candeu