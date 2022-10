Brasil é o 5º país com mais usuários de internet no mundo

Apoie o 247

247 - Com mais de 165 milhões de usuários, o Brasil se encontra na 5ª posição do ranking mundial dos países com a maior quantidade de usuários de internet, diz um levantamento realizado pela plataforma de desconto CupomValido.com.br com dados da Statista.

Segundo a plataforma, o Brasil país fica atrás somente da China (1 bilhão), Índia (658 milhões), Estados Unidos (307 milhões) e Indonésia (204 milhões). Ao todo, o mundo possui mais de 5 bilhões de usuários de internet ativos.O Brasil lidera o ranking na América Latina, com mais usuários que o México (96 milhões) e a Argentina (38 milhões) somados.

Ainda segundo o levantamento, A NET (Claro NET) é o provedor de internet mais usado pelos brasileiros, com 22% . Em seguida estão a Vivo (16%), Claro (14%), Oi (12%). Brisanet, Cabo Telecom e Tim Live, possuem 3% de participação de mercado cada.

Outros 50% dos brasileiros acessam a internet via TV, principalmente demandada pelos serviços de streaming. O Notebook e o Computador, ficam em terceira e quarta posição, respectivamente. Apesar de menores posições, a soma da porcentagem de Notebooks e Computadores, ainda representam uma grande fatia de quase 38%.

