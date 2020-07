Brasil paga para general 'trabalhar para mim', diz secretário dos EUA

"Nosso novíssimo acréscimo ao nosso quartel general: general David, um dos mais afiados nas forças armadas brasileiras", afirmou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper. "Novamente, brasileiros pagando para ele vir aqui e trabalhar para mim [work for me] para fazer diferença em segurança" edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Nelson de Sá destacou uma frase dita pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, demonstrando a falta de rumo na política externa brasileira e a subserviência do governo Jair Bolsonaro ao do presidente americano, Donald Trump.

"Nosso novíssimo acréscimo ao nosso quartel general: general David, um dos mais afiados nas forças armadas brasileiras. Novamente, brasileiros pagando para ele vir aqui e trabalhar para mim [work for me] para fazer diferença em segurança", disse.

Trump tinha ido à sede do Comando Sul das forças americanas, num subúrbio de Miami, onde fez ameaças a países como China e Venezuela, e aproveitou saudações aos "parceiros" Colômbia e Brasil.

Após a declaração do secretário, Trump afirmou "say hello” ao general brasileiro, que nada falou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.