Apoie o 247

ICL

247 - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que o Brasil terá 5G "puro" a partir desta quarta-feira (6). Brasília (DF) será a primeira capital a receber o sinal.

O 5G "puro" é chamado assim, porque o funcionamento ocorre em uma infraestrutura totalmente nova e dedicada a ele, segunda a coluna Tilt, publicada nesta terça-feira (5) no portal Uol. A faixa de frequência liberada é exclusiva. Por exemplo, o 5G não depende das redes 4G existentes para funcionar 100%, como acontece com testes iniciados no Brasil.

As próximas capitais a terem o 5G serão Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Não há definição de datas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE