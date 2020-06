Brasileiro vence concurso internacional de fotografia

Leonardo Malafaia Alves, de Pernambuco, venceu o concurso internacional Andrei Stenin com a foto de uma praia em Cabo de Santo Agostinho após o vazamento de petróleo que atingiu a costa brasileira em 2019. O concurso recebe apoio de diversos veículos no mundo todo, entre eles o Brasil 247 edit

247 - Pela primeira vez, o concurso internacional de fotografia Andrei Stenin premia um fotorrepórter brasileiro. O vencedor é Leonardo Malafaia Alves, de Recife, que atua na Folha de Pernambuco. A foto inscrita por ele mostra a praia de Itapuam, em Cabo de Santo Agostinho, na época do vazamento de petróleo que atingiu a costa brasileira em 2019.

O concurso é organizado na Rússia e recebe apoio de diversos veículos no mundo todo, entre eles o portal Brasil 247. Neste ano, a disputa ampliou a participação em mais seis países: pela primeira vez, fotorrepórteres da Guatemala, do Haiti, da Gâmbia, da Bósnia e Herzegovina, do Tajiquistão e da Noruega enviaram seus trabalhos.

O júri da edição do concurso em 2020 é integrado por diretores e editores de imagem de publicações que lideram na indústria fotográfica mundial e de mídia informativa, além de galeristas internacionais. Entre eles estão o fotógrafo francês Jérôme Sessini, membro da equipe profissional da principal agência mundial de fotorreportagens Magnum Photos; Chloe Coleman, editora de imagem na seção internacional do jornal Washington Post, a maior publicação da capital dos EUA; Dimitri Beck, diretor de fotografia da revista e galeria francesa Polka; Harish Tiyagi (Índia) e Sergey Ilnitsky (Rússia), fotógrafos da European Pressphoto Agency (EPA); Mutsuko Ota, diretora do projeto conceitual IMA (Japão), uma publicação impressa e online dedicada à fotografia contemporânea, além de galeria de fotos, livraria e café em Tóquio; Davide Monteleone, fotógrafo e pesquisador italiano que trabalha na revista geográfica mais popular no mundo: a National Geographic.

A cerimônia de condecoração será realizada em setembro em Moscou, dando início à turnê mundial da exposição composta pelas fotos dos vencedores do concurso. Seguindo a tradição, a exposição visitará dezenas de cidades na Europa, Ásia, América Latina, África e Oriente Médio. Desde 2018, as fotos são exibidas na sede de Nova York da principal organização internacional de fortalecimento da paz e da segurança de todos os países: a Organização das Nações Unidas. Em fevereiro de 2020, o Conselho da Europa em Estrasburgo virou sede da exposição das fotos de 2019.

O fundo de prêmios do concurso em 2020 é de 125, 100 e 75 mil rublos (aproximadamente 1.740, 1.390 e 1.040 euros respectivamente; ou 8.487, 6.790 e 5.090 reais respectivamente) para o primeiro, segundo e terceiro lugares respectivamente. O laureado do Grande Prêmio receberá 700 mil rublos (aproximadamente 9.745 euros ou 47.530 reais). O júri internacional começará a trabalhar já em abril, e a lista curta será publicada no site do concurso em junho.

Em 2020, o concurso tem os seguintes Parceiros Midiáticos Principais: o portal de notícias Vesti.ru e o canal de televisão estatal Rossia-Kultura . Os Parceiros Midiáticos Internacionais são: a agência de notícias e rádio Sputnik , a agência de notícias Askanews , a holding midiática Independent Media , a agência de notícias Notimex , a agência de notícias ANA , o canal de televisão e site RT , o Shanghai United Media Group (SUMG) , o site do jornal China Daily , o portal The Paper , a rede de mídia Al Mayadeen , a agência de notícias Prensa Latina , a agência de notícias News1 , o site DBW , o portal Brasil247 . Os Parceiros Profissionais são: o portal Russian Photo , o portal Photo-study.ru , a Escola de Artes Visuais , o portal de notícias YOung JOurnalists , o jornal Fotoargenta , o Clube de Fotojornalismo de Nova Deli , a revista Enfoque Visual , a revista LF Magazine , a plataforma internacional e festival PhotON .



