Brasileiros se unem no Twitter em prol do Pantanal e mostram o pior das chamas

Sputnik - Com semanas de incêndios incessantes, Pantanal está perdendo seus tesouros: fauna e flora. Em busca de ajuda para salvar o bioma, brasileiros estão mostrando os desastres ardentes.

Abrangendo uma área de 150.355 km², o Pantanal carece de proteção. Apenas 4,6% de todo o bioma são protegidos por Unidades de Conservação (UCs), das quais 2,9% correspondem a UCs de proteção integral e 1,7% a UCs de uso sustentável.

Brasileiros estão se mobilizando no Twitter em busca de mais visibilidade para o que está acontecendo no Pantanal. As imagens postadas são fortes, e trazem o pior das chamas.

A frase usada para mobilização é "O PANTANAL CHAMA".

Se esse twitee passar na sua tl, de rt e comente.

O Pantanal grita por socorro



O PANTANAL CHAMA pic.twitter.com/JCZoOBS58k — 𝕁ô | ME SEGUE LUAN 💥 (@abutterflydolss) September 16, 2020

​"Fizeram tudo isso para transformar o bioma em pasto", escreveu internauta.

Queimaram o território com a maior diversidade de mamíferos do mundo. A maior área úmida do planeta. O território com maior incidência de onças do mundo. Queimaram a flora e fauna do Pantanal...



Fizeram tudo isso para transformar o bioma em pasto. O PANTANAL CHAMA por ajuda! pic.twitter.com/huyzzJ0skX — a Bia de Goiânia 🌻 (@lacragurizinho) September 16, 2020

