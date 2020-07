Brian Mier se emociona e diz que não pode mais falar com orgulho que mora no Brasil

Jornalista estadunidense afirma que a parceria do PSDB com o Departamento de Justiça norte-americano deu sustentação à Lava Jato, o que destruiu a imagem internacional do Brasil e dos brasileiros, que passaram a ser globalmente associados com a corrupção edit

247 – O jornalista Brian Mier, editor do Brasilwire e comentarista da TV 247, se emocionou ao participar do Boa Noite 247, na noite de ontem. Segundo ele, a ganância do PSDB, derrotado em quatro eleições presidenciais, levou o partido a se associar ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para dar sustentação política à Operação Lava Jato no Brasil, o que fez com que o Brasil e os brasileiros ficassem associados à falta de ética e à corrupção. "E agora o Brasil é governado por um miliciano genocida", disse Brian. "Eu nem posso mais dizer que tenho orgulho de morar no Brasil e isso me dá muita tristeza", afirmou. Confira sua fala:

