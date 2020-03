Bruno Boghossian: aliança entre Congresso e equipe econômica era só ilusão

"Em mais um momento tenso nas relações com o Planalto, os parlamentares decidiram espetar no governo um gasto extra de R$ 20 bilhões por ano para ampliar o benefício pago a deficientes e idosos muito pobres", destaca Bruno Boghossian em sua coluna publicada na Folha, apontando "uma ferramenta de retaliação inconsequente, mas poderosa" edit

247 - "Durou pouco mais de um ano a ilusão de que o Congresso havia jurado amor eterno à agenda de aperto nas contas públicas", destaca Bruno Boghossian em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "Em mais um momento tenso nas relações com o Planalto, os parlamentares decidiram espetar no governo um gasto extra de R$ 20 bilhões por ano para ampliar o benefício pago a deficientes e idosos muito pobres".

De acordo com o jornalista, "a expansão da rede de proteção social é uma pauta legítima, mas congressistas costumam exercer autocontenção em momentos de aperto".

"Quando a penúria vem acompanhada de uma crise política, essa agenda se torna uma ferramenta de retaliação inconsequente, mas poderosa", complementa.