Bruno Boghossian: extremismo bolsonarista é alimentado e protegido pelo Planalto

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Bruno Boghossian repercute a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) e afirma que o "extremismo bolsonarista é alimentado e protegido pelo Planalto porque faz parte de um projeto". "Em busca de concentração de poder, Bolsonaro investe na corrosão da confiança nas instituições, trabalha para armar apoiadores contra seus adversários políticos e questiona a legitimidade de processos eleitorais, para ficar em exemplos recentes".

De acordo com o colunista, "ainda que Bolsonaro tenha fabricado uma trégua com o STF e contratado amigos no Congresso, a máquina golpista continua girando. O presidente pode disfarçar, recusar convites para protestos ou mandar para o exílio um ministro que deixa escapar seus desejos autoritários, mas o vídeo gravado por Silveira ainda reflete a doutrina bolsonarista".

"A prisão do deputado é uma ferramenta precária para uma punição necessária. Com boas chances de ser derrubada pela Câmara, a decisão deve ampliar tensões e abastecer os instintos radicais que dão vida ao extremismo político. Para sobreviver, instituições que foram omissas por décadas terão que acordar e reforçar a vigilância".

