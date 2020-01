Bruno Boghossian: máquina de mentiras de Bolsonaro quer enganar seus próprios apoiadores

"A máquina de propaganda do bolsonarismo se alimenta de mentiras, informações distorcidas, dados maquiados e comparações esdrúxulas", afirma o colunista Bruno Boghossian. "A função desse mecanismo não é só confundir o debate público, mas principalmente enganar os próprios apoiadores do governo" edit

247 - "A turma do governo se emplumou na virada do ano para fazer uma comparação que parecia impressionante", escreve Bruno Boghossian em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "Auxiliares de Jair Bolsonaro divulgaram que o custo das viagens do presidente em seu primeiro ano havia sido de R$ 8 milhões, ao passo que Dilma Rousseff havia gastado R$ 483 milhões em 2014".

Segundo o jornalista, "a máquina de propaganda do bolsonarismo se alimenta de mentiras, informações distorcidas, dados maquiados e comparações esdrúxulas. A função desse mecanismo não é só confundir o debate público, mas principalmente enganar os próprios apoiadores do governo".

"Em certas situações, o presidente elabora mentiras sob medida para suas bases. Criticado por seguidores, ele inventou que sofreria um impeachment se vetasse a destinação de R$ 2 bilhões para o fundo eleitoral", afirma.

"A desonestidade chega a níveis ridículos. Na sexta (10), Eduardo Bolsonaro reclamou que os incêndios florestais na Austrália não receberam do Instituto Chico Mendes a mesma atenção dada às queimadas na Amazônia. Não deveria ser preciso explicar que o órgão ambiental federal não tem nenhuma relação com desastres em outros países", continua.

De acordo com o jornalista, "Bolsonaro e sua equipe não espalham absurdos para fazer com que seus críticos mudem de ideia". "O objetivo é convencer simpatizantes de que o governo vai bem e fazer com que eles mesmos espalhem essas lorotas de baixa qualidade. O presidente, nesse caso, trata seus apoiadores como se fossem ingênuos ou idiotas".