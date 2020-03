Caio Copolla é afastado da CNN Brasil por recomendação médica

247 - Três dias depois da estreia da CNN Brasil, o comentarista bolsonarista Caio Copolla foi afastado do trabalho nesta quarta-feira (18) devido a um mal-estar. O afastamento aumentou as especulações de que alguém que integrava a equipe de profissionais da emissora teria ido à festa de lançamento com sintomas do coronavírus.

Em comunicado nas redes sociais, a CNN Brasil explicou que o melhor era deixá-lo em casa, mas não cita qualquer suspeita de coronavírus.

Nas redes, os internautas aproveitaram a oportunidade para fazer piada com o advogado bolsonarista e os debates com a comentarista Gabriela Prioli sobre a atuação de Jair Bolsonaro, enquanto ainda estava no Congresso e também sobre o seu governo.

“Já meteu um atestado para fugir da Gabi”, disse um internauta. “Que tenha pronta recuperação para continuar passando vergonha na CNN e sendo humilhado pela Gabriela. Amém”, destacou outro.

O Caio não aguentou DOIS programas? Já meteu aquele atestado ahhaha — Bertão🏜️ (@quarentins) March 18, 2020

O Caio não esteve presente, hoje, por recomendação médica e permanece em repouso. — CNN Brasil (@CNNBrasil) March 18, 2020