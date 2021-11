Caio Coppolla é massacrado por bolsonaristas após defender Moro na Jovem Pan (vídeo)

Extremista resolveu fazer a defesa do ex-juiz parcial no ninho bolsonarista edit

247 - O comentarista Caio Coppolla, que ganhou fama após comparar o vírus da Covid-19 com um soluço, resolveu fazer a defesa do ex-juiz parcial Sergio Moro justamente na Jovem Pan, conhecida por ser o ninho bolsonarista.

“Eu daria um voto de confiança a Sergio Moro”, disse Coppolla.

Os bolsonaristas ficaram irados com a postura do influencer extremista e seu nome foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Veja:

O (ex)bolsonarista Caio Coppola resolveu defender o Sergio Moro na Jovem Pan e os bolsonaristas estão o atacando EM BLOCO!!



Sobrou até pra Carla Zambelli, chamada de traidora porque é amiga dele.



FOGO NO PARQUINHO!! 😂😂😂 — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) November 30, 2021

Se alguém ainda tinha dúvidas sobre o posicionamento político de Caio Copolla…



Nem o Emílio engoliu esse papinho furado sobre a Candidatura de Moro pic.twitter.com/8uKZilxFqE PUBLICIDADE November 29, 2021

Caio Coppola diz vê Sérgio Moro como candidato ideal, e que ele irá enfrentar o sistema.

O sistema... pic.twitter.com/YwBTBN7krG — Juliana Belli 🇧🇷🇺🇸🇮🇹👊🙏 (@SrtaBella5) November 30, 2021

Coppola é Moro!!!E daí?

Mais um na fila dos trairas...

E se juntar Doria e mutreta putzzzz

Nem vamos dormir 😂😂😂😂

Eu sou BOLSONARO 1000%e vcs? — Talita Dos Reyes (@TalitaDosReyes) November 29, 2021

