Caio Coppolla usou CNN para fazer merchandising de candidato do Novo para o qual trabalhou em 2018

Coppolla usou programa da CNN para fazer propaganda de Mateus Bandeira, candidato a governador do RS em 2018 cuja campanha foi feita pela empresa do comentarista

Fórum - O comentarista político Caio de Arruda Miranda, conhecido como Caio Coppolla, usou o seu espaço no programa “O grande debate”, da CNN Brasil, na segunda-feira (6), para fazer merchandising do consultor de empresas Mateus Bandeira, que foi candidato do partido Novo ao governo do Rio Grande do Sul em 2018.

Logo na sua primeira fala no debate, o comentarista citou frase de Mateus Bandeira e referiu-se a ele como “um renomado consultor de empresas”.

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consta que a empresa “Caio de Arruda Miranda Marketing” recebeu R$ R$67.918,31 da campanha de Bandeira em 2018.

