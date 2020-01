Cambridge Analytica veio ao Brasil após ter feito contato com um candidato à presidência

Arquivos revelados nesta quinta-feira 2 comprovam que a Cambridge Analytica, consultoria política responsável pelo vazamento de dados do Facebook no Brexit e na campanha de Donald Trump à presidência dos EUA, chegou ao Brasil após ter feito contato com um candidato à presidência, cujo nome não é citado nos e-mails (confira a íntegra) edit

247 - Um link com diversos arquivos contendo e-mails da Cambridge Analytica (CA), consultoria política responsável pelo vazamento de dados do Facebook no Brexit e na campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, passou a ser compartilhado nesta quinta-feira 2 em grupos de WhatsApp e em redes sociais.

A leva de e-mails foi divulgada por decisão de Brittany Kaiser, executiva da CA, e comprovam que a empresa chegou ao Brasil após ter feito contato com um candidato à presidência da República nas eleições de 2018, cujo nome não é mencionado.

Um dos e-mails de Kaiser é datado de maio de 2016 e direcionado a Pedro Vizeu-Pinheiro, ex-diretor do grupo SCL no Brasil. Ele se encontraria com um presidenciável e aparentemente seria o contato da CA com a campanha do político no Brasil.

“Caro Pedro, foi ótimo conversar com você hoje e falar sobre a reunião que você terá com o candidato à presidência no Brasil. Não hesite em contactar caso você precise de alguma coisa”, escreveu a executiva da Cambridge em 5 de maio daquele ano. Ele passaria a trabalhar para a empresa em julho, como alguém que iria "expandir nossas metas dentro dos setores político e comercial no Brasil", nas palavras de Kaiser.

Divulgado em março de 2018, um vídeo gravado secretamente pelo Channel 4 News, do Reino Unido, mostrou dois dos mais altos executivos da Cambridge Analytica afirmando que, além dos Estados Unidos, a empresa usou coleta de dados ilegal em outros países, como México e Malásia, e que estava vindo para o Brasil participar da eleição de outubro deste ano.

"Usamos isso nos Estados Unidos, na África... É o que fazemos como empresa", afirma Alex Tyler, chefe de dados da consultoria. Depois o diretor-gerente da CA, Mark Turnbul, acrescenta: "Fizemos no México, na Malásia, e agora estamos indo para o Brasil, China, Austrália...". O vídeo foi registrado em um dos quatro encontros realizados com empresários da CA entre novembro de 2017 e janeiro de 2018. Os e-mails divulgados hoje confirmam a vinda da empresa.

Os arquivos da CA foram divulgados nesta quinta-feira 2 através do Twitter HindsightFiles. A jornalista Carole Cadwalladr, do The Guardian, compartilhou esse e outros links vazados pela Cambridge. “Isso foi manipulação eleitoral em escala global... sobre a qual ainda estamos no escuro a respeito da maioria”, comentou.

Todo mundo deve ter recebido no Whatsapp os arquivos da ex-funcionária da Cambridge Analytica com informações sobre o Brasil.



Vale relembrar hoje quem é Steve Bannon e como ele e a Cambridge violaram eleições em vários países do mundo - inclusive aqui.



Vídeo do @democracynow pic.twitter.com/dYm2AY7VE7 January 2, 2020

Com informações da Revista Fórum