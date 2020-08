Camila Pitanga revela que ela e a filha foram diagnosticadas com malária: ‘Picos de febre alta, calafrios e total incerteza’

247 - A atriz Camila Pitanga anunciou através das redes sociais que ela e a filha, Antônia, de 12 anos, foram diagnosticadas com malária. "Foram 10 dias de muito sufoco. Entre picos de febre alta, calafrios e total incerteza", relata Camila. A informação é do portal G1.

Camila decidiu se submeter inicialmente ao teste para Covid-19, que deu negativo. "No lugar de me aliviar, permanecia a agonia, pois eu não fazia ideia do que eu poderia ter", disse. A atriz foi então aconselhada a entrar em contato com dois infectologistas. "Uma amiga minha suspeitou que esses picos de febre associados ao fato de estar em isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de São Paulo, podia ser malária", contou.

"Bom, os resultados dos exames saíram dando positivo para malária. Eu e minha filha. Uma doença que ainda existe, é curável, mas precisa de cuidados", afirmou Camila, em texto compartilhado em sua rede social.

