Campanha de Lula aciona TSE contra datas de sabatina da Record

A coligação da candidatura de Lula afirma que a emissora não sorteou e escolheu arbitrariamente as datas das entrevistas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (6) contra a TV Record. A emissora, alega a coligação Brasil da Esperança, "decidiu por conta própria não adotar o sorteio como regra para escolher a ordem dos candidatos a serem sabatinados entre os dias 23 e 28 de setembro. O método é previsto na legislação eleitoral e visa evitar favorecimentos".

A campanha de Lula pede que o TSE determine a realização de sorteio prévio e imposição de multa em caso de descumprimento.

A coligação afirma que a Record decidiu seguir a ordem de desempenho nas pesquisas, ou seja, começar por Lula as sabatinas. A reclamação, porém, acontece porque o petista seria entrevistado em uma sexta-feira, "dia de menor audiência, enquanto a segunda entrevista está planejada para uma segunda-feira, quando tradicionalmente há uma maior audiência do jornal. Além disso, pela lógica, o último entrevistado terá o privilégio de falar ao eleitorado mais próximo do dia da eleição".

"Em que pese louvável a iniciativa adotada pela emissora, a escolha da ordem de realização das entrevistas deve, obrigatoriamente, adotar critério que proporcione e preze pela igualdade de oportunidades entre os candidatos e a candidata", argumentam na representação os advogados Cristiano Zanin Martins, Eugênio Aragão e Angelo Ferraro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.