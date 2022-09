Campanha de Lula cobra big techs por combate mais efetivo às fake news: "nosso compromisso é com a verdade"

Apoie o 247

247 - A campanha pela eleição do ex-presidente Lula (PT) entregou nesta sexta-feira (2) às plataformas de redes sociais uma carta com demandas de ações concretas para combater fake news. O documento é assinado pela presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

Na carta, Gleisi afirma que apesar do trabalho que já vem sendo desempenhado pelas plataformas contra as fake news, "aferimos em nosso monitoramento de rede um grande volume de ameaças, discurso de ódio e conteúdo manipulado contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Observamos algo exógeno à disputa política justa: uma ofensiva de ataques e mentiras em escala industrial. Trata-se de um complexo e sofisticado sistema de desinformação para danificar sua imagem e reputação".

O combate às mentiras, diz a parlamentar, "só será possível quanto mais eficaz for a resposta das plataformas a esse desafio, mediante moderação de conteúdo, punição ou banimento de contas reincidentes; diminuição do alcance de conteúdos falsos, manipulados e com fake news".

A campanha petista pede, então:

que as denúncias que apresentamos sejam apreciadas com urgência, com a celeridade que a dinâmica das redes sociais requer, caso contrário, os danos de imagem são irreparáveis; que conteúdos com ameaças e incitação à violência sejam derrubados imediatamente; que conteúdos com fake news certificados por agências de checagem sejam derrubados; que conteúdos editados para tirar discursos de contexto sejam considerados conteúdo manipulado e, portanto, passíveis de moderação - uma vez que são criados para distorcer a realidade e enganar os eleitores; que seja garantido o direito de resposta às pessoas atacadas por conteúdos desinformativos; que todas as denúncias recebidas sejam identificadas com número de protocolo, para facilitar o acompanhamento de seu desfecho.

