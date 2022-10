Campanha de Lula lança primeiro vídeo em que cola Roberto Jefferson em Bolsonaro e pede fim da violência

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Lula já criou o primeiro programa em que cola a imagem do bandido Roberto Jefferson em Jair Bolsonaro, poucas horas depois do episódio violento protagonizado pelo aliado do adversário contra a Polícia Federal.

O vídeo tem o mote “Chega de violência, chega de Bolsonaro”, passou a ser distribuído nas redes já na noite deste domingo (23) e está previsto para entrar como inserção na TV.

A peça começa com uma fala de Bolsonaro em que diz "minha especialidade é matar". Em seguida, um locutor afirma que a violência bolsonarista "chegou a níveis alarmantes".

O programa também destaca outros episódios violentos promovidos por bolsonaristas, como o assassinato do petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, no Paraná, pelo agente penal federal Jorge Guaranho em julho deste ano, e as agressões cometidas por aliados de Bolsonaro em Aparecida no último 12 de outubro.

O filme da campanha de Lula termina dizendo: "O Brasil precisa de paz, Bolsonaro nunca mais".

“Ódio, violência e desrespeito às leis. Roberto Jefferson não é apenas criminoso e um dos principais aliados do nosso adversário: ele é a cara do que Bolsonaro prega”, diz a mensagem postada pela equipe de Lula nas redes sociais do petista ao divulgar o vídeo.

Assista abaixo:

Ódio, violência e desrespeito às leis. Roberto Jefferson não é apenas criminoso e um dos principais aliados do nosso adversário: ele é a cara do que Bolsonaro prega. #EquipeLula pic.twitter.com/y3ZLrnfXuJ — Lula 13 (@LulaOficial) October 24, 2022

