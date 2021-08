Canais da extrema direita desmonetizados pelos TSE faturam R$ 15 milhões por ano

O presidente da Corte Eleitoral, Luís Roberto Barroso, afirmou que as plataformas digitais não podem se esconder atrás de uma "suposta neutralidade" e servir para "proveito financeiro do mal" edit

Revista Fórum - Desde que o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Felipe Salomão decidiu suspender a monetização de canais bolsonaristas, veio à tona o quanto em dinheiro é movimentado por esses grupos.

No YouTube, os 14 canais atingidos pela medida do TSE podem faturar, no ano, cerca de R$ 15 milhões. A estimativa é feita com dados da Social Blade, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Uma das justificativas do ministro Salomão é que os canais enquadrados em sua decisão produzem conteúdo “ofensivo à democracia e ao sistema eleitoral”.

